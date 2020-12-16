В мэрии Екатеринбурга назвали самые популярные у горожан российские фильмы

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков рассказал, какие российские фильмы были популярны в уральской столице за последние четыре года. Эти показатели фиксируются в муниципальной программе «Развитие культуры и искусства», итоги которой сегодня подвели на комиссии по МСУ гордумы Екатеринбурга.

Как следует из документа, доля фильмов отечественного производства в общем кинопрокате Екатеринбурга в 2020 году составила 15%, в 2019 году – 22%. «Мы не сильно влияем на этот показатель, но фиксируем его. Для справки: самыми популярными российскими фильмами на территории города стали «Движение вверх», «Т-34», «Миллиард», «Холоп», «Союз спасения», – сообщил Илья Марков.

Напомним, с 2017 года федеральный минкульт занимается искусственным продвижением российских крупнобюджетных фильмов в общем прокате. Это проявляется в том, что на время релиза отечественных картин отодвигаются премьеры зарубежных фильмов, которые могут составить конкуренцию.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.12.20

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