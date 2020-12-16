В Екатеринбурге банкротят крупнейшего в России производителя котлов

В арбитражный суд Свердловской области поданы иски о банкротстве Бийского котельного завода. Заявления подали ФНС по Кировскому району Екатеринбурга и ООО «Миг Электро». В картотеке суда иски еще не зарегистрированы, сумма требований неизвестна. Кроме того, еще одно предприятие, ООО «Ас-Консалт», объявило о намерении подать иск о банкротстве АО «БиКЗ».

Бийский котельный завод – предприятие в Алтайском крае, которое производит паровые и водогрейные котлы, завод работает с 1942 года. Оборудование используется на большинстве предприятий России, поставляется за рубеж. В 2011 году завод сменил адрес регистрации с Бийска на Челябинск, а через два года «прописался» в Екатеринбурге.

В этом году арбитраж уже рассматривал иски о банкротстве завода, так, в марте свои требования заявлял Сбербанк. Общая сумма долга перед кредитной организацией составила более 280 млн рублей, задолженность будут гасить до 2022 года за счет продажи имущества предприятия. В мае завод заявлял о сокращениях персонала.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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