В Свердловской области построят карбоновый полигон для изучения растений

В Свердловской области построят карбоновый полигон, где ученые будут исследовать способность растений поглощать углерод.

По словам первого проректора УрФУ Сергея Кортова, вуз примет непосредственное участие в проекте по созданию «природных лабораторий» и ферм, где будут исследовать способность различных растений поглощать углеродсодержащие соединения, а также займутся выведением сортов растений, имеющих высокую способность к поглощению парниковых газов. Через 15-20 лет полигоны будут пользоваться популярностью, так как карбоновый баланс будет учитываться при производстве и экспорте продукции.

«Для предприятий появится еще один механизм для декарбонизации промышленного производства – разведение растений, поглощающих углекислый газ. В свою очередь, вузы должны будут готовить специалистов для новой отрасли, связанной с изучением и поддержанием карбонового баланса. Это направление имеет междисциплинарный характер и предполагает тесное взаимодействие физиков, химиков, математиков, специалистов по ИТ, биологов, климатологов. Дополнительный импульс получит и инновационная деятельность вузов – появится новый рынок наукоемких продуктов и услуг. В общем, декарбонизация экономики – очень перспективное направление», – отметил Сергей Кортов.

В 2021 году программу предполагается запустить, и в 10-12 регионах, среди которых Свердловская, Тюменская, Калининградская области и Чеченская республика, начнут строиться полигоны.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 16.12.20

В Екатеринбурге банкротят крупнейшего в России производителя котлов. / В мэрии Екатеринбурга назвали самые популярные у горожан российские фильмы. / На что область потратит внеплановые доходы в 2021 году, если они будут (СПИСОК). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»