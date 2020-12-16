Свердловская область поднялась на шестое место по уровню прироста заболевших коронавирусом

В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом – за последние сутки зарегистрировано 395 новых случаев. Это близко к максимуму за все время пандемии – он был 12 декабря, когда подтвердилось 401 инфицирование. По ежемесячному приросту область переместилась на шестую позицию, выше только обе столицы, Московская, Нижегородская и Архангельская области.
Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации, за последние сутки подтвердилась смерть еще 16 человек. С весны на Урале от коронавируса скончались 1 264 человека, заразились 52 536 человек.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
Екатеринбург. Другие новости 16.12.20
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