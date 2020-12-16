«Новый День» получил серебряную кнопку YouTube

РИА «Новый День» получило серебряную кнопку «Ютьюба» – администрация выдает эту награду каналам, набравшим более 100 тысяч подписчиков. «Мы благодарим всех, кто смотрит и комментирует наши видео. Будем стараться делать качественные, интересные сюжеты и дальше», – говорит главный редактор агентства Полина Румянцева.

К моменту, когда посылка добралась до редакции, на канал «Нового Дня» подписались уже 127 тысяч человек, суммарно ролики набрали почти 100 миллионов просмотров.

Как мы открывали коробку с наградой от YouTube, смотрите на видео, а подписаться на наш канал можно по ссылке.

Серебряная кнопка YouTube

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