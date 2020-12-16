Можно звонить при любом балансе: «МегаФон» дополнил тарифы новой функцией

Абоненты, регулярно забывающие пополнить баланс (а таких – 40%), теперь смогут общаться внутри сети даже при минусе на счете. «МегаФон» добавил такую функцию в свои тарифы #БезПереплат. При отрицательном счете также доступно общение в мессенджерах.

«Порядка 40% наших абонентов регулярно забывают пополнить вовремя свой счет. Для них наше нововведение будет особенно актуально. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи», – говорят в «МегаФоне». В компании отмечают, что более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора. Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тариф.

Безлимит внутри сети начнет действовать для всех новых абонентов линейки автоматически, без необходимости подключать опцию.

Тарифы #БезПереплат позволяют безлимитно и бесплатно общаться в популярных мессенджерах – WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, TamTam, Snapchat и Telegram, в том числе звонить и отправлять там медиафайлы.

Абонентам также доступна бесплатная опция «Копилка» – возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время, когда не хватило основного пакета. Ее активировали уже 27% абонентов, накопив 20 тысяч терабайт интернета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.12.20

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