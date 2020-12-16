Семья из трех человек умерла от отравления угарным газом в частном доме

Супружеская пара средних лет и их 22-летняя дочь погибли сегодня днем в частном доме на улице Кичигинской (поселок Совхозный), предположительно – отравились угарным газом.

В 13:50 прохожие разглядели через окно лежавшие внутри дома два неподвижных тела и сообщили в полицию, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Когда на место происшествия приехали силовики, было найдено третье тело. «Личности погибших представители МВД установили достаточно быстро. Это хозяйка жилища по имени Галина, 1962 г.р., её муж Евгений, 1966 г.р., и их дочь Анастасия, 1998 г.р. На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа и лично врио начальника полиции города Алексей Левченко, руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета РФ Вадим Терновой и прокурор Ленинского района Вахит Мухамадеев. Чтобы попасть внутрь частного дома, сыщикам пришлось вызывать специалистов предприятия «СОВА» для вскрытия входной двери, и технических работников газовой службы», – отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по факту гибели трех человек уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Согласно предварительным сведениям, возможной причиной смерти семьи могло стать отравление угарным газом из-за неисправности газового котла.

В пресс-службе АО «Екатеринбурггаз» рассказали, что сегодня в 15:02 в их аварийную службу позвонили сотрудники полиции: в частном жилом доме на улице Кичигинская пахло газом. В доме были обнаружены трое погибших. «Аварийная бригада незамедлительно выехала на адрес. На месте была замерена концентрация угарного газа – прибор показал значительное превышение ПДК. В ходе обследования газового котла, установленного в цокольном этаже дома, обнаружено нарушение целостности гофры, предназначенной для отвода продуктов горения. Зафиксирована обратная тяга. Сигнализатор загазованности был отключен. Следует отметить, что договорных отношений с АО «Екатеринбурггаз» на техническое обслуживание газового оборудования в этом доме нет», – подчеркнули в Екатеринбурггазе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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