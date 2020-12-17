Девушка обвинила приемную мать в издевательствах над детьми

Прокуратура Новолялинского района проверяет приемную семью, в которой женщина воспитывает шестерых детей: поступил сигнал о том, что она издевается над ними.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, к ним поступило обращение о нарушении прав детей со стороны приемной матери. По итогам проверки будет дана оценка действиям и приемной матери, и должностных лиц органов опеки.

Накануне в телеграм-канале Mash появилась история этой семьи, рассказанная одной из старших девочек, Алиной (имя изменено). По словам 16-летнего подростка, все дети (две девочки и четыре мальчика от 5 до 18 лет) спят на полу, укрываются куртками. Наказания в доме жестокие: однажды за провинность на девочку вылили продукты жизнедеятельности её младших братьев. Старшая девушка, 17 лет, вообще не выходит из дома – однажды её наказали и теперь держат в чулане. В итоге Алина не выдержала и сбежала. Она прошла 40 километров, пока не встретилась с сотрудниками полиции. Сейчас подросток в реабилитационном центре. В органах опеки говорят, что жалоб к ним не поступало, соцзащита проводит проверку. Приёмная мать всё отрицает, сообщает Mash.

Новая Ляля, Елена Владимирова

Новая Ляля. Другие новости 17.12.20

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