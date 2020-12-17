В Нижнем Тагиле запретили продавать алкоголь на Новый год и Рождество

Администрация Нижнего Тагила подписала постановление об ограничении продажи алкоголя под Новый год. Спиртное нельзя будет купить 31 декабря с 15 часов и до 23 часов, то есть до момента, когда начнет действовать запрет на торговлю алкоголем по ночам.

В Рождество, 7 января, торговлю запретят с 10:00 до 15:00. Ограничения касаются центра города, квадрата улиц проспект Мира, улица Горошникова, улица Пархоменко, улица Карла Маркса.

Добавим, в постановлении также говорится о том, что все праздничные мероприятия должны проходить с учетом коронавирусных ограничений.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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