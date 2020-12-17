К выходным в Екатеринбурге похолодает, но снега не будет

В выходные в Екатеринбурге ожидается похолодание. По информации Гидрометцентра России, в субботу днем температура понизится до -14 градусов. Ночью ожидается -18…-20 ºC, преимущественно без осадков.

В воскресенье днем температура останется прежней, а ночью мороз опустится до -17. Снега ожидать не стоит – судя по данным Гидрометцентра, в эти выходные его не будет.

Екатеринбург, Анна Темрук

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