В свердловских медучреждениях заканчивается кровь

Станция переливания крови Федерального медико-биологического агентства ждет доноров всех групп крови как с положительным, так и с отрицательным резус-фактором, поскольку сложилась повышенная потребность в крови. Об этом свидетельствуют данные так называемого донорского светофора.

Чтобы стать донором, необходимо прийти с паспортом на станцию переливания крови (Екатеринбург, ул. Соликамская, 6, мкр-н Сортировка), предварительно позвонив в регистратуру по телефону 322-73-48, чтобы уточнить время приема. Непосредственно перед сдачей крови осмотр проведет врач-терапевт.

Донором не сможет стать человек, имеющий такие заболевания, как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические болезни и другие.

Самыми распространенными временными запретами для донорства являются: удаление зуба (10 дней), нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (1 год), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), менструация (5 дней), аборт (6 месяцев), период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации), прививки.

Ближайшая донорская суббота состоится 19 декабря.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 17.12.20

Все с тестами, в масках и онлайн: журналистов подготовили к пресс-конференции президента (ФОТО). / Комиссии ЕГД дали положительные заключения на проект бюджета-2021 во втором чтении. / Чиновники решили «устранить ворон» ради «умиротворения в парке». Если это удастся, расплодятся крысы (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»