В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались еще 15 человек

По официальной статистике, за последние 24 часа в Свердловской области было выявлено 397 новых случаев коронавируса. Регион по-прежнему занимает шестое место по стране, впереди Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Архангельская области. Всего в России 17 декабря выявлено 28 214 тысяч случаев Covid-19.

На Среднем Урале остается высокой смертность от коронавирусной инфекции. За сутки умерли еще 15 человек, а общее число жертв ковида достигло 1 279 свердловчан. На сегодняшний день из больниц выписано 405 пациентов, переболевших коронавирусом.

«Состояние 652 госпитализированных оценивается как тяжелое, 366 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 242 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы, составляет 1 133, проходящих лечение в муниципальных больницах Екатеринбурга – 2 455. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщил региональный оперативный штаб.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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