В Екатеринбурге в два раза увеличилось число краж крышек и решеток с люков

За 11 месяцев 2020 года в Екатеринбурге было закрыто 49 смотровых и 870 дождеприемных колодцев, что в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом «Новому Дню» рассказали в администрации города.

«Основной причиной закрытия данного количества колодцев являлась кража крышек и решеток. В 2018 году было закрыто 25 смотровых колодцев и 313 дождеприемных колодцев, в 2019 – 31 и 447 соответственно», – сообщила «Новому Дню» председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

Она также отметила, что кражи решеток чаще всего фиксируются на Уралмаше, Эльмаше и в Академическом районах, а также в переулке Базовом, Егоршинском подходе, ул. Серафимы Дерябиной, Автомагистральной и Фронтовых Бригад. За кражу систем ливневой канализации, в зависимости от ущерба, предусматривается административная либо уголовная ответственность.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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