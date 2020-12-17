Пациентам больницы № 14 на Уралмаше больше не придется ожидать своей очереди, стоя на ногах

В Екатеринбурге в больнице № 14 на Уралмаше установили новые банкетки, чтобы пациентам не приходилось дожидаться своей очереди стоя. Об этом неоднократно ранее просили сами посетители.

Как рассказал депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев, во время одного из приемов житель Уралмаша сообщил, что в больнице № 14 пациентам приходится дожидаться своей очереди подолгу, а присесть в коридоре некуда. При этом многие приходят к врачу с температурой, среди посетителей много пожилых людей, которым физически тяжело подолгу стоять. После обращения жителей района депутат закупил 20 банкеток, которые вчера передали в больницу.

Добавим, что Алексей Вихарев не первый раз помогает больнице № 14 на Уралмаше. Ранее туда привезли пульсоксиметры для измерения кислорода в крови, постоянно закупаются продукты и вода.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 17.12.20

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