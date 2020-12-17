Зюзя, Позвезд или Дед Мороз: в Екатеринбурге открылась новогодняя выставка (ФОТО)

В музее истории Екатеринбурга представят крупнейшую коллекцию Дедов Морозов и Снегурочек, собранную жительницей Екатеринбурга и расскажут о славянских божествах – прообразах современного Деда Мороза. Выставка заработает с 18 декабря, сегодня экспозицию представили журналистам.

Во втором зале выставки собрана коллекция екатеринбурженки Ирины Аркадьевой. За 15 лет она накопила более 120 зимних волшебников, их расписанные вручную фигуры сделаны из самых разных материалов: ваты, бумаги, поролона, пенопласта, гипса, опилок. «Идея собрать коллекцию появилась около пятнадцати лет назад, когда – в силу изменений в стране – закрывались фабрики, начинали уходить традиции. Мне очень хотелось, чтобы дети увидели, какими игрушками играли их мамы и папы, бабушки и дедушки. Чтобы увидели воочию, не на картинке. Чтобы подошли к ним, заглянули в глазки. Деды Морозы здесь разные, но у них есть общая черта – они все добрые», – рассказала «Новому Дню» хозяйка коллекции Ирина Аркадьева.

«Дед Мороз, к которому мы все привыкли, – это городской образ, он появился в начале двадцатого века. Его предкам – языческим божествам – славяне поклонялись, начиная с раннего средневековья. Эти зимние деды назывались и выглядели по-разному: Зюзя ходил босиком, Карачуна сопровождали волки, у Позвезда за спиной развевался плащ, с которого сыпался снег», – поясняла ранее заместитель директора по выставочной деятельности музея истории Екатеринбурга Нинель Бритвина.

Екатеринбург, Анна Темрук, Семен Саливанчук

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