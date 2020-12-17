Путин: коронавирусные проблемы в экономике решатся к 2022 году

Президент Владимир Путин оценил, когда проблемы в экономике, вызванные коронавирусом, начнут терять актуальность. Вопрос о перспективах выхода из коронакризиса во время пресс-конференции задали екатеринбургские журналисты.

«Вполне закономерный вопрос из Екатеринбурга. Екатеринбург, вообще, Урал – это крупный промышленный центр страны, и все, что связано с ограничениями, порожденными коронавирусом, отражается на уральском регионе, да и на экономике страны в целом», – начал глава государства. После этого он перечислил самые пострадавшие отрасли: перевозки, в первую очередь авиационные, розница непродовольственных товаров, сфера услуг – фитнес-центры, рестораны, и напомнил обо всех основных мерах поддержки, которые вводило правительство. Всего на поддержку граждан и промышленности было направлено 4,6 триллиона рублей.

Выход из кризиса, отметил Путин, будет зависеть от того, когда закончится пандемия, как быстро начнется массовая вакцинация. «Я исхожу из того, что в ближайшее полугодие ситуация будет меняться в лучшую сторону. А что касается экономики, на конец 21-го – первый квартал 22-го года мы все эти проблемы преодолеем. В следующем году планируем выйти на позитивные изменения по ВВП страны. Но всем нужно активно работать», – сообщил президент из Ново-Огарево.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 17.12.20

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