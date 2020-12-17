Владельцем екатеринбургской «Планеты» стал «Ростелеком»

Группа «Ростелеком» выкупила 100% долей ООО «Созвездие Н» – эта компания в Екатеринбурге известна как интернет-провайдер под брендом «Планета». Бизнес был оценен в 1,755 млрд рублей, сделка проходила с привлечением «Сбербанк Инвестиции».

Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», абоненты обеих компаний смогут пользоваться большинством услуг из продуктового портфеля двух провайдеров, для абонентов «Планеты» сохранят действующий номер техподдержки, номера пользовательских счетов, формат личного кабинета и тарифы.

Екатеринбургский провайдер в своем комментарии о сделке пообещал оставаться комфортным для клиентов. «Мы постоянно развиваемся, внедряем передовые технологии, опережающие время. Сотрудничество с «Ростелекомом» открывает новые горизонты для расширения географии присутствия бренда и нашей товарной линейки. Мы создаем новые качественные продукты, чтобы сделать жизнь клиентов интереснее, комфортнее, лучше. Наша компания всегда выполняла и впредь будет выполнять взятые на себя обязательства», – сообщил руководитель ГК «Планета» Алексей Демин.

В «Ростелекоме» пообещали дать клиентам «Планеты» свои инновационные решения. «За три последних года «Ростелеком» инвестировал значительные ресурсы в развитие инфраструктуры Екатеринбурга. Созданы опорные и резервные узлы связи во всех районах города, модернизированы сети в домах, в результате скорость интернета выросла до 1 Гбит/с, причем как для внутренних, так и для внешних ресурсов. Мы запустили первый в УрФО опорный катастрофоустойчивый Центр обработки данных. В нем размещены сервера с поддержкой самых передовых графических технологий NVIDIA. Кроме показателей надежности это значительно сократило потерю пакетов и время задержки сигналов (ping) для пользователей. Мы рады предоставить абонентам «Планеты» все наши инновационные решения», – прокомментировал вице-президент «Ростелекома» – директор макрорегионального филиала «Урал» Сергей Гусев.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 17.12.20

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