Пьяный водитель уронил машину с моста: один пассажир погиб (ФОТО)

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на 16 км автодороги Камышлов – Шадринск: нетрезвый водитель протаранил перила моста и автомобиль с двумя пассажирами рухнул вниз.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, ДТП случилось днем 17 декабря. За рулем автомобиля ГАЗ-31105 («Волга») был мужчина 1970 г.р., житель деревни Чусовая, водительский стаж – 7 лет. После падения машины с моста он серьезных травм не получил. При общении с водителем после аварии инспекторы ГИБДД заметили характерные признаки алкогольного опьянения и провели освидетельствование на месте. Результат освидетельствования показал 0,749 мг/л. В отношении водителя составлен протокол об административном нарушении.

Водитель рассказал, что приехал утром на работу в село Скатинское Камышловского района. Потом выпил в компании двух мужчин, и все трое решили съездить в гости в деревню Чусовая. «Во время движения пассажиры просили снизить скорость, но он их не послушал», – добавили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате ДТП пассажир-мужчина 1976 г.р., скончался в реанимационном отделении ЦРБ города Камышлова, второму пассажиру и водителю на месте происшествия оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчины отказались. Все участники дорожной аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.

Госавтоинспекция предостерегает граждан от поездок на автомобилях, за рулем которых находятся нетрезвые водители. Зачастую это приводит к трагическим последствиям. Если кто-то заметит за рулем пьяного водителя, ГИБДД просит сообщить об этом в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области по телефону (343) 269-77-00 или 02.

Камышлов, Елена Владимирова

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