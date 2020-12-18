Губернатор Свердловской области назначил дату пресс-конференции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на следующий день после пресс-конференции президента РФ назвал дату своей встречи с журналистами. Отвечать на вопросы СМИ глава региона будет 22 декабря – в предыдущие годы встреча проходила в январе, а в 2019-м и в июле.

Уточняется, что пресс-конференция пройдет в смешанном формате. Губернатор будет находиться в Доме Севастьянова, туда же пустят некоторых журналистов. Также будут организованы площадки с прямым включением – в минспорта и в городах области, в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Ирбите, Алапаевске, Первоуральске, Березовском и Туринском городских округах. Как будут распределяться места для журналистов там, где будет находится губернатор, в ДИПе разъяснят позже.

Добавим, с начала пандемии Куйвашев был практически недоступен для прессы, он появлялся на считанных мероприятиях. «Лицом» свердловской власти стал Павел Креков, отвечающий на вопросы на брифингах, впрочем, они проводятся только в онлайн-формате.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.20

Куйвашев наградил Кулаченко знаком «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. / Пьяный водитель уронил машину с моста: один пассажир погиб (ФОТО). / 18 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»