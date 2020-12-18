В Екатеринбурге ищут 12-летнюю девочку, которая пропала после ночевки у подружки (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга ищет 12-летнюю Полину Гайнуллину, которая 13 декабря ушла гулять и до сих пор не вернулась. Девочка и раньше уходила из дома, поэтому состоит на учете в правоохранительных органах.

Как выяснили полицейские, мама разрешила Полине переночевать у подружки, однако на следующий день ее дочь перестала отвечать на звонки, и тогда женщина обратилась в отдел полиции № 13 с заявлением о пропаже ребенка. Сотрудники УМВД установили, что потеряшку видели на территории Чкаловского района 17 декабря.

«На розыск девочки ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, волонтеры, сотрудники частных охранных организаций в близлежащих торговых точках, работники школы, в которой обучается ребенок. Правоохранители продолжают мероприятия по установлению местонахождения пропавшей и просят всех, кто обладает полезной информацией, сообщать по телефонам 356-42-13, 294-14-94 или 02», – сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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