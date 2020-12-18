Сегодня – день мигранта

18 декабря Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным днем мигранта. В этот день в 1990 году была принята Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Ассамблея подчеркнула необходимость принятия дальнейших мер для обеспечения соблюдения прав человека и основных свобод всех мигрантов.

Международное сообщество должно уделять больше внимания значительному количеству мигрантов, оказавшихся в трудном положении, вдали от дома и нуждающихся в помощи и защите.

Согласно оценкам, каждый тридцать пятый житель планеты является мигрантом, живущим и работающим за пределами своей страны. Мигранты имеются среди населения всех стран. Особенно актуальной тема мигрантов является в последние годы для стран ЕС, куда в поисках лучшей жизни тысячами прибывают нелегалы с разных уголков планеты.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.20

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