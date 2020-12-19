Церковь отмечает день памяти святителя Николая Чудотворца

Сегодня РПЦ отмечает день памяти святителя Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых христианских святых.

Святитель Николай является одним из самых любимых и почитаемых святых не только у православных. Великую чудотворную силу этого святого признают представители многих других религиозных течений. Традиционные рождественские и новогодние персонажи Дед Мороз и Санта Клаус, раз в году исполняющие заветные желания, – это фольклорные образы Николая Чудотворца. Как известно, Санта Клаус в переводе и значит Святой Николас. Заступник от многих бед и несчастий, Никола-Угодник является покровителем путешественников, особенно моряков.

На Руси в честь любимого святого было построено множество храмов и монастырей. Свои престольные праздники отметят в этот день три Никольских храма в Екатеринбурге и ряд церквей, расположенных в территориях области.

С днем Николая Чудотворца также связана народная примета о приходе Никольских морозов. Актуальный прогноз погоды в этом году на Урале эту примету подтверждает – 19 декабря прогнозируется похолодание до 14 градусов днем и минус 22 – ночью.

Екатеринбург, Елена Васильева

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