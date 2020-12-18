Под Нижней Турой разбилась водитель, ехавшая с превышением скорости по трассе (ФОТО)

Сегодня утром на Серовском тракте под Нижней Турой случилось смертельное ДТП. Автомобиль Hyundai Solaris занесло на встречную полосу и выбросило на Lada Largus. В результате 32-летняя водитель Hyundai погибла на месте. Во встречной машине были двое мужчин из Югорска, они доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Пострадавшим 41 год и 48 лет.

По информации ГИБДД по Свердловской области, авария случилась в 8:45 на 219-м километре автодороги Екатеринбург – Серов. Полицейские выяснили, что погибшая женщина не учла дорожные и метеорологические условия и ехала с небезопасной скоростью. Ее водительский стаж составлял около двух лет.

Движение на месте аварии было перекрыто на несколько часов, сейчас оно восстановлено. По факту ДТП проводится проверка, опрашиваются очевидцы происшествия.

«Госавтоинспекция призывает водителей не нарушать правила дорожного движения: строго соблюдать скоростной режим, не выезжать на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, обязательно обращать внимание на погодные условия и состояние проезжей части, в случае отсутствия опыта управления транспортными средствами в зимних условиях – отказаться от поездок на личном транспорте», – прокомментировали в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.20

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