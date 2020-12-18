Свердловская область снова бьет рекорд по новым случаям коронавируса

Число выявленных заболевших коронавирусом в Свердловской области за последние сутки снова перешагнуло психологическую планку в 400 человек. За 24 часа в регионе зарегистрировано 402 новых случая ковида. Последний раз такая цифра была всего неделю назад – 11 декабря. В больницах умерли еще 16 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19, что также приближается к максимальным значениям (антирекорд смертности в регионе – 17 человек). Число выписанных пациентов после лечения составило 407 человек.

По данным свердловского оперштаба, за сутки диагноз был подтвержден у 221 жителя Екатеринбурга, остальные заболевшие – из муниципалитетов области. Более 2,5 тысяч пациентов в состоянии средней тяжести госпитализированы в городские больницы Екатеринбурга, еще 996 пациентов проходят лечение в областных медучреждениях.

«Состояние 621 госпитализированного оценивается как тяжелое, 353 из них находятся в реанимациях, в том числе 227 – на аппаратах ИВЛ», – сообщили в штабе.

Общее число выявленных случаев коронавируса в России на сегодня – 28 552 человека. Свердловская область поднялась на пятое место по темпам заболеваемости.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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