В Сысертском районе ищут педофила

Следователи Сысерти ищут мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении нескольких несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело.

Как сообщил РИА «Новый День» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, один из эпизодов произошел в период с 1 по 17 августа 2020 года у дома по улице Гагарина в посёлке Большой Исток. Тогда неустановленный мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней, 2012 года рождения. Кроме того, 24 августа 2020 года в период с 17 до 18 часов на той же улице тот же мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних 2012 и 2010 года рождения.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 40-50 лет; славянской внешности; рост 180-190 см; волосы седые (белые, возможно крашеные), крепкого телосложения. Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о личности указанного мужчины, с убедительной просьбой сообщить об этом по телефону дежурной части МО МВД России «Сысертский» (с дислокацией в городе Арамили) по номеру: 8(34374)3-19-90.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых добавил, что оперуполномоченные проверяют на причастность к преступлению в том числе граждан, ранее судимых за подобные деяния, ведущих асоциальный образ жизни, наркоманов и психически больных, стоящих на учете в клиниках.

Сысерть, Елена Владимирова

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