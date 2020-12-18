Свердловская область вошла в топ-10 регионов с самыми доброжелательными жителями

Свердловская область вошла в десятку регионов с самыми доброжелательными жителями. Рейтинг был составлен в «Одноклассниках» на основе комментариев пользователей, а также оценок фотографий и реакций на публикации в открытом доступе, выводы делали на основе машинного анализа эмоционального окраса высказываний пользователей. В число регионов, где пользователи были наиболее позитивными, вошли Алтайский и Забайкальский край, а также Кемеровская область. В десятке Татарстан, Самарская, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская области, Красноярский край, а замыкает этот список Свердловская область.

«Жители Приморского и Хабаровского краев чаще, чем пользователи из других регионов, ставили грустные смайлики и писали комментарии с негативным эмоциональным окрасом. Наибольшая доля негативных комментариев и реакций в этих регионах пришлась на третий квартал 2020 года. Жители Москвы и Санкт-Петербурга также оказались в рейтинге менее дружелюбных регионов: больше всего реакций и комментариев со знаком «минус» пользователи из двух столиц оставляли во втором квартале 2020 года, на который пришлись первая мощная волна пандемии Covid-19 и связанный с этим режим самоизоляции жителей», – сообщили в пресс-службе «Одноклассников». Также в числе наименее дружелюбных регионов – Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Иркутская, Воронежская и Волгоградская области.

Примечательно, что в целом по России в четвертом квартале 2020 года общая доля позитивных реакций и публикаций оказалась самой высокой. Эта тенденция прослеживалась во всех регионах. Тогда как во втором квартале показатель позитивных реакций был самым низким в течение года, что можно объяснить распространением новостей о пандемии коронавируса.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.20

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