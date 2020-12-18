Екатеринбургские католики не стали переносить рождественскую мессу

Рождественская месса в екатеринбургском римско-католическом приходе святой Анны пройдет без изменений, хотя ранее конференция католических епископов позволила священникам самостоятельно решать, во сколько проводить рождественское богослужение из-за пандемии коронавируса.

«У нас будет вечерняя служба 24 декабря в сочельник в семь часов вечера и в девять часов вечера, а потом в Рождество, как обычно – в двенадцать днем и в семь вечера», – рассказал «Новому Дню» настоятель прихода Антоний Гсель.

Он добавил, что все богослужения пройдут с четким соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора: «Мы людей, скорее всего, не ограничим, но у нас соблюдается дистанция, есть маркировка мест в храме, все в масках и на входе есть возможность обработать руки».

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 18.12.20

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