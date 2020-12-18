Директор государственного парка Свердловской области отсутствовал на работе 11 месяцев в этом году

Директор ГБУ Свердловской области «Бажовские места» Антон Кувшинский в 2020 году не был на работе 11 месяцев – с января и до конца ноября, к своим рабочим обязанностям он приступил только в декабре.

«На Ваш запрос, поступивший в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщаю что в период с 01.01.2020 по 30.11.2020, во время отсутствия директора Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Природный парк «Бажовские места» (далее – учреждение) Кувшинского Антона Сергеевича, обязанности руководителя исполнял Беспалов Илья Викторович. С 01.12.2020 и по настоящее время

обязанности руководителя исполняет директор учреждения», – сообщается в ответе на соответствующий запрос за подписью замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероники Русиновой. «Уралинформбюро» сегодня сообщает, что директор «Бажовских мест» все это время был в Крыму, а вскоре он напишет заявление об увольнении.

Уточнить у Кувшинского, в чем причина его столь длительного отсутствия, не удалось – в пятницу около трех часов дня директора парка не оказалось на рабочем месте. На вопрос, есть ли шансы найти его утром в понедельник, секретарь ответила: «Утром, наверное, нет, а вот после обеда – попробуйте».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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