Куйвашев о дистанте школьников: «Надеюсь, что сможем поскорее всех вернуть в классы»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей страничке в Instagram уже в традиционной форме «вопрос-ответ» написал, когда школьники среднего звена наконец смогут сесть за парты.

По словам губернатора, эту четверть школьники с шестого по восьмой классы и десятиклассники закончат дистанционно. Однако решение о том, пускать в учебные учреждения детей или нет после новогодних каникул, будет принято позднее, все будет зависеть от эпидситуации.

«Решение примем позже. Я, конечно, надеюсь, что сможем поскорее всех вернуть в классы. И именно поэтому особенно важно, чтобы все мы провели предстоящие праздники в кругу семьи, старались не ходить по гостям, как мы, может быть, привыкли, не ездить куда-то на отдых, по возможности избегать посещения мест, где собирается много людей. Давайте отнесемся к этому очень серьезно», – заявил глава региона.

Он также добавил, что министерство образования Свердловской области уже направило муниципальным властям, которые выступают учредителями школ, рекомендации завершить обучение 28 или 29 декабря. Поэтому в скором времени директора школ назовут дату начала зимних каникул.

Екатеринбург, Анна Темрук

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