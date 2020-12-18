Екатеринбург встал в традиционные предновогодние пробки

К концу рабочей недели в преддверии Нового года в Екатеринбурге образовались многокилометровые заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на момент публикации загруженность улиц оценивается в восемь баллов.

Особенно трудно проехать по Малышева, Карла Либкнехта, Куйбышева, Первомайской, Халтурина, проспектам Космонавтов и Ленина.

Екатеринбург. Другие новости 18.12.20

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