Искусственная или живая: какое дерево предпочитают ставить на Новый год екатеринбуржцы (ВИДЕО)

До одного из главных праздников года осталось две недели. Многие люди уже начинают украшать дома, а также выбирать главное новогоднее дерево. Съемочная группа «Нового Дня» решила узнать у горожан, будут ли они в этом году ставить елку и на каком из хвойных деревьев остановят выбор.

Живая или искусственная?

Большая часть опрошенных нами жителей Екатеринбурга – приверженцы искусственных елок. Кто-то считает, что это более экономично и практично: «Искусственная надежнее и дольше продержится», а кто-то беспокоится об экологии: «Будем ставить искусственную, будем беречь природу», «И так уже леса-то нет, все вырубили».

Однако есть и те, кто выбирает живое дерево, ведь именно оно дарит ощущение настоящего праздника. «Конечно, живую. Как же встречать Новый год без живой елки? И шампанское будет, и оливье будет, и всё-всё-всё новогоднее будет», – рассказал «Новому Дню» горожанин.

Конечно, не обошлось и без тех, кто пока еще не определился с выбором дерева или вовсе решил отказаться от главного символа праздника: «Нет новогоднего настроения, «У меня маленькие собачки, они ее снесут», «Не раскошеливаюсь. Раньше в лес сходил, елку срубил, принес домой, поставил. А сейчас в лес сходи, елку сруби – дороже заплатишь».

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 18.12.20

Екатеринбург встал в традиционные предновогодние пробки. / Куйвашев не будет объявлять 31 декабря выходным днем. / Куйвашев о дистанте школьников: «Надеюсь, что сможем поскорее всех вернуть в классы». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»