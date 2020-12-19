На Объездной Mercedes-Benz налетел на бордюрный камень, врезался в дерево и в автомобиль: двое погибших (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне вечером случилось жуткое ДТП на Объездной дороге: автомобиль Mercedes-Benz налетел сначала на бордюрный камень, затем – на дерево, а после этого – на движущийся Chevrolet Cruze. В результате аварии двое пассажиров «мерседеса» погибли, еще четыре человека в больнице.

Авария произошла накануне около дома № 22 в проезде Решетникова. За рулем Mercedes-Benz находился 28-летний мужчина, имеющий стаж вождения 2 года и ранее 4 раза привлекавшийся к административной ответственности. Всего в салоне было 6 человек, что нарушает правила перевозки.

«В результате происшествия мужчина – пассажир автомашины «Мерседес Бенц» погиб на месте ДТП, второй мужчина – пассажир скончался позднее в лечебном учреждении, куда также были госпитализированы водитель и трое мужчин – пассажиров автомашины «Мерседес Бенц», сейчас за их жизнь борются медики», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Водителя «Мерседеса» направили на освидетельствование на состояние опьянения. Окончательная причина ДТП будет установлена позднее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 19.12.20

На Серовском тракте из-за гололеда в кювет улетели пять легковушек и два грузовика (ФОТО). / Церковь отмечает день памяти святителя Николая Чудотворца. / Куйвашев рекомендовал свердловчанам отказаться от новогодних корпоративов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»