В Свердловской области снова растет число заболевших Covid-19, 17 человек умерли

В Свердловской области постепенно начинает увеличиваться количество вновь выявленных случаев коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировано 405 заболевших. 17 человек скончались.

Свердловская область поднялась на пятое место среди всех регионов России по числу выявленных случаев Covid-19 в сутки. Выше только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области.

Выписано из больниц 408 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 19.12.20

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