Пьяный водитель на Hyundai Galloper влетел в фуру с прицепом, в больницу его доставили на вертолете

На подъезде к Екатеринбургу пьяный водитель на Hyundai Galloper влетел в грузовик с прицепом. Мужчина с множественными травмами на вертолете доставлен в областную больницу № 1. Трасса Екатеринбург – Челябинск была перекрыта.

По данным пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, авария произошла сегодня в 12:20 в Сысертском районе. 61-летний водитель на Hyundai Galloper двигался со стороны Екатеринбурга в направлении Челябинска, но не справился с управлением и наехал на стоящий грузовик с прицепом.

«Водитель получил телесные повреждения: открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваные раны лица, тупую травму живота. После чего на вертолете был доставлен в ОКБ № 1 Екатеринбурга для оказания медицинской помощи, – сообщили в ГИБДД. – На месте проведено освидетельствование и установлено состояние опьянения 0,493 мг/л. В отношении водителя составлен протокол об административном нарушении».

Инспекторы также установили, что ранее этот мужчина уже привлекался за превышение скорости. Кроме того, в Нижнем Тагиле ранее на него был составлен административный материал за управление машиной в нетрезвом виде, рассмотрение должно было состояться 22 декабря в суде Сысерти.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 19.12.20

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