На улице Смазчиков в Екатеринбурге на дороге взорвалась и сгорела машина (ВИДЕО, ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Смазчиков около часа назад дотла сгорел автомобиль. По словам очевидцев, водитель сам поджег машину и убежал. На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД.
В Екатеринбурге взорвалась и сгорела машина
Как рассказали «Новому Дню» свидетели происшествия, под окнами дома № 3 на улице Смазчиков около часа назад взорвался и загорелся автомобиль. Машина выгорела почти дотла, хотя на место прибыли пожарные и оперативно потушили огонь.
В паблике «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте» подписчики пишут, что мужчина выскочил из салона, что-то бросил в автомобиль и тут же убежал.
Подробностей от МЧС и ГИБДД пока нет.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Екатеринбург. Другие новости 19.12.20
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