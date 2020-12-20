В Свердловской области за сутки – 403 новых случая коронавируса

Свердловская область вновь оказалась на пятом месте по количеству заболевших коронавирусом – за сутки в регионе выявлено 403 новых случая. 16 человек скончались. Из больниц выписаны 409 человек.

«Состояние 620 госпитализированных оценивается как тяжелое, 370 из них – в реанимации, в том числе 234 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в государственных больницах – 937, в муниципальных – 2 487. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Больше новых случаев только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях. Всего в России за сутки заболели коронавирусом 28 948 человек в 85 регионах.

За все время пандемии в Свердловской области заболели 54 143 человека, скончались 1 328.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 19.12.20

На улице Смазчиков в Екатеринбурге на дороге взорвалась и сгорела машина (ВИДЕО, ФОТО). / Пьяный водитель на Hyundai Galloper влетел в фуру с прицепом, в больницу его доставили на вертолете. / На Серовском тракте в месте, где вчера в кювет улетели 7 автомобилей, – снова ДТП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»