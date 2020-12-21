В детском саду Полевского дети получили ожоги от бактерицидной лампы, идет доследственная проверка

В детском саду № 65 Полевского воспитатель по ошибке включила бактерицидную лампу вместо обычной. Несколько детей получили ожоги кожи и глаз первой степени. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Как сообщают паблики Полевского «ВКонтакте», инцидент произошел в конце прошлой недели в детском саду № 65. По сообщениям родителей, несколько детей вернулись домой с покраснением глаз и кожи. В местной больнице врачи диагностировали ожоги первой степени. Якобы воспитатель перепутала выключатели и вместо обычного освещения включила бактерицидную лампу в то время, когда дети были в помещении. Следственный комитет начал проверку.

«В одном из детских садов города Полевского несколько воспитанников получили ожоги от бактерицидной лампы, которая, по имеющимся данным, была включена сотрудниками дошкольного образовательного учреждения вместе с обычным освещением. По данному факту следственным отделом по городу Полевской СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Следователи дадут правовую оценку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Судебно-медицинская экспертиза определит тяжесть вреда, нанесенного здоровью детей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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