На Среднем Урале подтвердилась смерть еще 15 человек от коронавируса

В Свердловской области за последние сутки коронавирус подхватили, по официальной статистике, 396 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 54 539. Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации, скончались еще 15 свердловчан. Всего в регионе с весны подтверждена смерть от этой инфекции у 1 343 жителей региона.

На сегодняшний день Свердловская область находится на пятом месте по числу выявленных случаев за сутки – до последних выходных была на шестом. В России в целом за последние 24 часа подтвердилось заболевание 29 350 человек в 84 регионах.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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