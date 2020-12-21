В Екатеринбурге на 19 перекрестках установили комплексы, фиксирующие нарушение ПДД (СПИСОК)

В Екатеринбурге установили 19 новых комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения, которые будут передавать информацию о проезде на красный сигнал, выезде за стоп-линию и так далее. Также на двух участках появятся камеры, которые будут собирать информацию о превышении скорости.

В Екатеринбурге комплексы, фиксирующие скорость движения автомобиля, появились на улице Амундсена, на участке от Академика Вонсовского до Объездной дороги, а также на улице Московской (в районе переулка Рижского), сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Кроме того, камеры будут фиксировать скорость и на дорогах близ Верхней Пышмы.

Еще 19 комплексов установили на крупных перекрестках в Екатеринбурге. Они будут на фото фиксировать проезд на красный сигнал светофора, выезд за стоп-линию, нарушение рядности.

Список перекрестков:

– Билимбаевская – Расточная,

– Бебеля – Автомагистральная,

– Шефская – Фронтовых Бригад,

– Белинского – Декабристов,

– Машиностроителей – Донбасская,

– Академика Бардина – Зоологическая – Серафимы Дерябиной,

– Малышева – Комсомольская,

– Малышева – Восточная,

– Бебеля – Пехотинцев,

– Татищева – Токарей,

– Грибоедова – Димитрова – Пархоменко,

– Челюскинцев – Восточная,

– Малышева – Московская.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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