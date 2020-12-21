В Екатеринбурге на 19 перекрестках установили комплексы, фиксирующие нарушение ПДД (СПИСОК)

В Екатеринбурге установили 19 новых комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения, которые будут передавать информацию о проезде на красный сигнал, выезде за стоп-линию и так далее. Также на двух участках появятся камеры, которые будут собирать информацию о превышении скорости.
В Екатеринбурге комплексы, фиксирующие скорость движения автомобиля, появились на улице Амундсена, на участке от Академика Вонсовского до Объездной дороги, а также на улице Московской (в районе переулка Рижского), сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Кроме того, камеры будут фиксировать скорость и на дорогах близ Верхней Пышмы.
Еще 19 комплексов установили на крупных перекрестках в Екатеринбурге. Они будут на фото фиксировать проезд на красный сигнал светофора, выезд за стоп-линию, нарушение рядности.
Список перекрестков:
– Билимбаевская – Расточная,
– Бебеля – Автомагистральная,
– Шефская – Фронтовых Бригад,
– Белинского – Декабристов,
– Машиностроителей – Донбасская,
– Академика Бардина – Зоологическая – Серафимы Дерябиной,
– Малышева – Комсомольская,
– Малышева – Восточная,
– Бебеля – Пехотинцев,
– Татищева – Токарей,
– Грибоедова – Димитрова – Пархоменко,
– Челюскинцев – Восточная,
– Малышева – Московская.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Екатеринбург. Другие новости 21.12.20
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