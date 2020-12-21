Быстро – не значит качественно: почему транспортная реформа в Новокузнецке обернулась провалом

В 2020 году сразу в нескольких городах России планировалось начать транспортные реформы, а в Екатеринбурге – реализацию программы по комплексному развитию общественного транспорта. Но пандемия коронавируса внесла свои корректировки. В Санкт-Петербурге глобальное изменение маршрутной сети отложили на два года, в Екатеринбурге из-за просевшего пассажиропотока пока невозможно просчитать эффективность тех или иных городских маршрутов. В целом, полный вариант транспортной реформы был реализован только в Новокузнецке, но он едва не привел к социальному взрыву. Позднее кузбасские чиновники признали ошибку – новая маршрутизация была сделана без учета пожеланий жителей.

Транспортная реформа стартовала в Новокузнецке 18 ноября. Власти планировали обновить автобусный парк (была цель – навсегда избавиться от старых пазиков на дорогах), поменять маршрутную сеть и способы оплаты проезда. Но в итоге все обернулось тем, что частных перевозчиков в городе оттеснила петербургская компания «Питеравто», которая выиграла муниципальные тендеры на 20 миллиардов рублей. Местные водители, работавшие на маршрутах до реформы, отказались сотрудничать с «варягами». «Питеравто» пришлось набирать водителей автобусов из других городов, которые не слишком хорошо знали улицы Новокузнецка. Кроме того, был недокомплект: при минимальной потребности в 400 водителей на работу приняли только 350 человек.

Все это привело к транспортному коллапсу в Новокузнецке в первые дни реформы. Жители жаловались, что автобусов не хватает, на остановках приходится ждать транспорт часами, а новая система оплаты проезда не работает. Сильнее всего пострадали отдаленные районы города, где попросту отменили несколько маршрутов.

Возмущенные новокузнечане 24 ноября вышли на стихийный митинг с требованием отменить неудачную транспортную реформу. У здания мэрии собралось несколько десятков человек. Не добивших ничего, люди стали прорываться в администрацию через пост охраны. После этого к ним вышел вице-мэр и пригласил протестующих сначала к себе в кабинет, а затем в актовый зал, чтобы всем хватило места. Переговоры между жителями и чиновниками длились несколько часов и к вечеру зашли в тупик, так что несколько человек даже остались ночевать в здании администрации. На следующее утро с активистами встретился мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Он отказался уходить в отставку, но принес жителям извинения за поведение некоторых своих подчиненных, которые грубо разговаривали с протестующими. Также он заявил, что намерен довести реформу до конца.

В ситуацию также пришлось вмешаться губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.

«Старт транспортной реформы в южной столице Кузбасса сопровождается рядом сложностей, которые создают очевидные неудобства для жителей. Эти сложности никто не скрывает, городская администрация и лично глава города с 18 ноября работают над их устранением.

Причина сложившейся ситуации также известна – основной поставщик услуг, компания «ПитерАвто», не смогла обеспечить должную подготовку к переходу на новую транспортную схему и по факту не выполнила часть своих обязательств перед городом. Отмечу, что руководство компании полностью признает свои ошибки и не снимает с себя ответственности за происходящее», – говорится в телеграм-канале Цивилев. Live.

Губернатор также отметил, что к настройке новой транспортной схемы были подключены профильные министерства регионального правительства, чтобы оказать помощь городским властям. А чтобы хоть как-то снять недовольство жителей, власти договорились с «Питеравто» сделать до 30 ноября проезд для всех жителей Новокузнецка бесплатным. В декабре в отдаленные районы по требованию жителей стали возвращать старые маршруты. В городской администрации признают, что проблемы в сфере общественного транспорта сохраняются до сих пор, и чиновники пытаются их устранить.

В отличие от Новокузнецка в Екатеринбурге решили применить мягкий формат – программу по комплексному развитию общественного транспорта. Изменения в маршрутной сети будут проходить постепенно – в течение трех лет. На первом этапе запланировано изменение нумерации 24 автобусных маршрутов. Переименование автобусов произойдет 1 июля 2021 года, при этом сами маршруты останутся неизменными. Например, маршрутка № 19, соединяющая Химмаш и центр города, получит новый номер – 36. Автобус № 1, курсирующий от железнодорожного вокзала до аэропорта Кольцово, станет № 65. Маршрутка 060, на которой можно добраться с Уралмаша на ЖБИ, летом сменит номер на 80. Также с 1 июля власти запустят новый автобусный маршрут № 44, следующий от станции метро «Ботаническая» до микрорайона Компрессорного. При этом закроются маршруты № 32, № 64, № 08 и № 059.

Еще через месяц, с 1 августа 2021 года, на Уралмаше произойдет объединение троллейбусных маршрутов № 13 и № 16. Вместо них по крупному району будет ходить один троллейбус № 33 (от улицы Коммунистической до педагогического университета). Обновление номеров троллейбусного движения начнется с 1 августа 2022 года, а еще через год очередь дойдет до трамваев. При этом маршрутная сеть трамваев тоже изменится. Например, появится новый рейс, который будет ходить от Преображенского парка до улицы Фрезеровщиков, а маршруты № 9, № 10 и № 17 закроются.

Также к 2023 году городские власти намерены обособить 14 участков трамвайных путей, чтобы автомобилисты физически не могли объезжать пробки по рельсам и тем самым мешать движению трамвайных вагонов. Для автобусов и троллейбусов появятся выделенные полосы – и эти работы будут выполнены уже в следующем году.

При этом обновление подвижного состава транспорта в Екатеринбурге началось уже давно. Так, еще к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году город начал закупать зеленые автобусы на газомоторном топливе. В 2019 году обновились вагоны метрополитена.

Екатеринбург, Новокузнецк, Ангелина Сергеева

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