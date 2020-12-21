Под Ревдой в результате столкновения четырех грузовиков один человек погиб и двое пострадали (ФОТО)

На трассе Пермь – Екатеринбург под Ревдой грузовик «Ивеко» выехал на встречку, где столкнулся с другим грузовым автомобилем, после чего в участников ДТП врезались еще два грузовика. Один из водителей погиб на месте, еще двое доставлены в больницы. Трасса была временно перекрыта.

По данным УГИБДД по Свердловской области, авария произошла на 317-м километре дороги Пермь – Екатеринбург около 11 часов. Водитель грузового автомобиля «Ивеко», двигаясь со стороны Перми, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Хендай». После чего в автомобиль «Хендай» допустили наезд грузовые автомобили «ГАЗ Некст» и «Фиат Диабло», двигающиеся в попутном направлении сзади.

«Водитель автомобиля «Хендай» – мужчина 1964 г.р., житель Кировской области, от полученных травм скончался на месте ДТП. Водители автомобилей «Ивеко» и «ГАЗ Некст», мужчины 1973 г.р., госпитализированы в больницу Первоуральска с травмами различной степени тяжести», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

На трассе пришлось временно перекрыть одну из полос.

Госавтоинспекторы напоминают, что сегодня на дорогах из-за снегопадов сложились неблагоприятные условия. Водителей просят быть внимательными, снизить скорость движения и не совершать опасных маневров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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