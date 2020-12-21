В уральском небе сегодня редкое астрономическое событие – сближение Юпитера и Сатурна

Сегодня на Урале можно наблюдать одно из редчайших астрономических явлений – сближение Юпитера и Сатурна. Расстояние в небе между двумя газовыми гигантами составит всего 6 угловых минут, то есть они будут выглядеть как яркая двойная звезда. Несмотря на то, что визуально планеты сближаются каждые 20 лет, настолько близко в небе для наблюдателей с Земли они находились в последний раз 400 лет назад. При этом в космосе Юпитер и Сатурн находятся на гигантском расстоянии друг от друга.
«В хороший телескоп можно увидеть, как окружающие планеты спутники окажутся на одном луче зрения. Наблюдать две планеты можно низко над горизонтом в юго-западной части неба, через час после захода Солнца», – рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
Сегодня в Екатеринбурге пасмурная погода, но редкое астрономическое явление можно будет увидеть и завтра, 22 декабря.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Екатеринбург. Другие новости 21.12.20
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