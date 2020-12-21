В уральском небе сегодня редкое астрономическое событие – сближение Юпитера и Сатурна

Сегодня на Урале можно наблюдать одно из редчайших астрономических явлений – сближение Юпитера и Сатурна. Расстояние в небе между двумя газовыми гигантами составит всего 6 угловых минут, то есть они будут выглядеть как яркая двойная звезда. Несмотря на то, что визуально планеты сближаются каждые 20 лет, настолько близко в небе для наблюдателей с Земли они находились в последний раз 400 лет назад. При этом в космосе Юпитер и Сатурн находятся на гигантском расстоянии друг от друга.

21 декабря

«В хороший телескоп можно увидеть, как окружающие планеты спутники окажутся на одном луче зрения. Наблюдать две планеты можно низко над горизонтом в юго-западной части неба, через час после захода Солнца», – рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Сегодня в Екатеринбурге пасмурная погода, но редкое астрономическое явление можно будет увидеть и завтра, 22 декабря.

22 декабря

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 21.12.20

«Орлов – хозяйственник, а Высокинский заигрался в политику»: екатеринбургские депутаты о грядущей рокировке в мэрии. / Прокурор потребовала 10 лет строгого режима для «тагильского стрелка». / В Екатеринбурге появятся еще 58 новых автобусов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»