На УВЗ рабочий умер, попав под пресс

В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе расследуют смерть 47-летнего рабочего. Мужчина трудился в ремонтном цеху, он должен был починить пресс-штамп. По предварительным данным, устройство по каким-то причинам заработало, хотя прежде было отключено. В тот момент заводчанин находился внутри. Мужчину придавило насмерть, сообщает информагентство «Все новости».

Данные о гибели рабочего на производстве подтвердили в следственном отделе по Дзержинскому району Нижнего Тагила, ведомство проводит доследственную проверку по факту ЧП. В пресс-службе Уралвагонзавода также подтвердили факт происшествия. «В настоящее время на предприятии работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. До получения официального заключения мы не можем и не имеем право комментировать случившееся более подробно. Случившееся – это большая трагедия для всего коллектива. Администрация и профсоюзный комитет Уралвагонзавода выражают соболезнования родным и близким погибшего», – сказано в заявлении пресс-службы УВЗ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.12.20

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