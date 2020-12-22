В Свердловской области начали открывать ледовые переправы

В Серовском городском округе на реке Сосьва у деревни Магина открылась первая ледовая переправа. Специалисты центра ГИМС, ГИБДД и местные власти проверили готовность переправы к работе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, толщину льда замерили в шести местах. Средняя толщина льда составляет 53 сантиметра, а грузоподъёмность переправы – до 10 тонн. Движение по переправе разрешено только в светлое время суток.

Ледовая дорога через реку Сосьву является жизнеобеспечивающей. Переправа позволит жителям деревни Магина быстрее добираться до Серова, постоянно поставлять продукты в деревню, а специальному транспорту – беспрепятственно добираться до населённого пункта.

В декабре-январе Свердловской области планируется открыть ещё 13 ледовых переправ.

Сосьва, Елена Владимирова

Сосьва. Другие новости 22.12.20

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