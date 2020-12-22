Екатеринбургская клиника запустила проект по популяризации масок (ФОТО)

В Екатеринбурге клиника «УГМК-Здоровье» запустила социальный фотопроект «Ba safe. Be beautiful. Be healthy». Он направлен на популяризацию ношения защитных масок в период пандемии. 20 портретных фотографий моделей в масках размещены на стенах клиники и показывают, что маска стала не просто средством защиты, но и, в связи со сложной эпидситуацией, модным аксессуаром.

Показы высокой моды, состоявшиеся в этом году, раскрыли тему масок на все сто процентов. Ведущие модные дома продают брендированные СИЗы и отмечают на них очень высокий спрос. Однако в обществе нения по поводу необходимости ношения масок до сих пор расходятся.

«Многие люди отказываются от ношения масок потому, что хотят показать лицо, потому что это не стильно, – комментирует заведующая поликлиникой «УГМК-Здоровье» Наталья Макарочкина. – Мы же в своем проекте хотим показать, что маска может быть стильным и очень интересным аксессуаром. Это новое время и новая мода».

По данным Роспотребнадзора, маска в ходе контакта с больными острыми респираторными инфекциями снижает вероятность инфицирования возбудителями в 1,8 раза.

Чтобы обезопасить себя и окружающих от заражения, врачи рекомендуют соблюдать простые правила ношения маски:

1. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать и рот и нос, не оставляя зазоров.

2. Снимать маску необходимо за резинку или тесемку.

3. При снятии маски не касаться ее поверхности, если прикосновения избежать не удалось, рекомендуется тщательно вымыть руки с мылом или спиртовым средством.

4. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Одноразовую маску нельзя использовать вторично и после ношения необходимо правильно утилизировать, используя полиэтиленовый пакет.

Екатеринбург, Елена Васильева

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