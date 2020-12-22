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Вторник, 22 декабря 2020, 10:19 мск

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Таксист, защищаясь, убил мужчину черенком от лопаты

Таксисту из Березовского назначили два года исправительных работ за убийство при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). На этот же срок из его заработка будет удерживаться 5% в доход государства.

Как рассказали в облпрокуратуре, весной этого года между 39-летним Владимиром Дымшаковым, который работал таксистом, и диспетчером этой же фирмы произошел конфликт из-за денег. Как оказалось, мужчина перечислил не все деньги после рабочей смены, часть из которых полагалась его коллеге. Женщина рассказала о ситуации своему мужу.

Ее супруг ночью приехал к таксисту и сразу полез в драку. Осужденный в ответ схватил деревянный черенок от лопаты и ударил противника по голове, от чего тот скончался.

За причиненный моральный вред родственникам погибшего Владимир Дымшаков выплатит 500 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Анна Темрук

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