Таксист, защищаясь, убил мужчину черенком от лопаты

Таксисту из Березовского назначили два года исправительных работ за убийство при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). На этот же срок из его заработка будет удерживаться 5% в доход государства.
Как рассказали в облпрокуратуре, весной этого года между 39-летним Владимиром Дымшаковым, который работал таксистом, и диспетчером этой же фирмы произошел конфликт из-за денег. Как оказалось, мужчина перечислил не все деньги после рабочей смены, часть из которых полагалась его коллеге. Женщина рассказала о ситуации своему мужу.
Ее супруг ночью приехал к таксисту и сразу полез в драку. Осужденный в ответ схватил деревянный черенок от лопаты и ударил противника по голове, от чего тот скончался.
За причиненный моральный вред родственникам погибшего Владимир Дымшаков выплатит 500 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Екатеринбург, Анна Темрук
Екатеринбург. Другие новости 22.12.20
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