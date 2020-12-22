ЧМ по волейболу в 2022 году пройдет в Екатеринбурге, несмотря на решение Спортивного арбитража

Чемпионат по волейболу все-таки пройдет в Екатеринбурге в 2022 году, хотя ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял запрет для России два года подавать заявки на проведение мировых первенств. По словам губернатора Евгения Куйвашева, договоренности, которые были приняты до вступления в силу решения суда, будут реализованы.

«Это решение [суда] нас огорчило, мы все понимаем, почему так происходит. Но другое дело, что решения, которые были приняты до вступления в силу решения суда, продолжают действовать. Спортивные мероприятия готовятся и будут проведены, если позволит эпидемиологическая обстановка. Мы продолжаем готовиться, ЧМ планировали проводить в ДИВСе, там готовится модернизация, ремонт, к ЧМ все будет готово. Если к тому моменту будет достроена ледовая арена, будем предлагать там проводить финальные матчи», – отметил Куйвашев.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение, по которому российские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях под флагом страны до декабря 2022 года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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