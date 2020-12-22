В Свердловской области от коронавируса скончались еще 17 человек

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 400 новых случаев Covid-19, из них 150 – в Екатеринбурге. От коронавирусной инфекции скончались еще 17 пациентов, общее число летальных исходов составило 1 360. Регион по-прежнему находится на пятом месте в России по распространению заболеваемости.

«Состояние 546 госпитализированных оценивается как тяжелое, 333 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 211 – на аппаратах ИВЛ», – сообщили в свердловском оперативном штабе. Еще 3 465 пациентов – в состоянии средней тяжести.

За сутки врачи выписали 407 человек. Текущее число больных коронавирусом в Свердловской области на сегодняшний день составляет 6 326 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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