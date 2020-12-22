Депутаты пожаловались главе минздрава, что в области дорогие реабилитационные центры

Сегодня депутаты заксобрания утвердили территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2021 год, а заодно задали интересующие их вопросы главе минздрава.

Как сообщил докладчик, глава минздрава Андрей Карлов, объем финансирования программы определен в размере 84,7 миллиарда рублей, что на 829,6 миллиона рублей больше утвержденного в 2020 году. Областной бюджет заплатит 21,2 млрд рублей, фонд ОМС – 63,5 млрд. В частности, в программу ОМС включены проведения тестирования пациентов, в том числе перед госпитализацией, на выявление новой коронавирусной инфекции, также увеличены объемы исследований, проводимых в целях выявления заболеваний, в том числе онкологических, на ранних стадиях.

Несмотря на оптимистичный доклад, многие депутаты обратились к министру за помощью. Например, депутат Михаил Голованов посетовал, что вся реабилитация в Свердловской области монополизирована несколькими коммерческими структурами, и попасть туда бесплатно не может «не только простой человек, но и депутат». Министр обещал обратить внимание на этот вопрос. Тагильчанин Владимир Радаев поддержал Голованова, заявив, что, например, в «Озере «Чусовском» «цены неподъемные» – он узнавал.

«Я не оправдываю руководителя, но надо понять, что у нас сменилась политическая система, сейчас не Советский Союз», – отметил Карлов, но обещал, что «конкуренция со временем отрегулирует тарифы».

Депутат из Первоуральска Алексей Дронов рассказал о том, что в его округе уже несколько лет не функционирует противотуберкулезный диспансер – когда-то там разморозили отопительную систему и не могут ее восстановить. Министр обещал разобраться.

После ответов еще на несколько вопросов депутатов Андрей Карлов заявил, что если раньше он ездил по округам один, то теперь будет приглашать с собой народных избранников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.12.20

В Свердловской области от коронавируса скончались еще 17 человек. / ЧМ по волейболу в 2022 году пройдет в Екатеринбурге, несмотря на решение Спортивного арбитража. / Евгений Куйвашев заявил, что после прививки от Covid-19 чувствует себя «бессмертным». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»