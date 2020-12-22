Свердловчанам не нужно выходить на улицу, чтобы регистрировать сим-карту. Теперь это можно сделать из дома

Жители региона могут самостоятельно зарегистрировать сим-карту дома, не посещая салон связи. Услугу предлагает оператор сотовой связи «МегаФон». По словам представителя компании, такой шаг был сделан в период пандемии, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.

С начала осени спрос на подобные сим-карты вырос в два раза, купить их можно в крупных розничных сетях, таких как «Бристоль», «Детский мир», «Эльдорадо», DNS, в интернет‑магазине «МегаФона».

«Сервисы онлайн-взаимодействия и самообслуживания становятся все более актуальными. Мы зафиксировали двукратный рост спроса на сим-карты с саморегистрацией за три осенних месяца по сравнению с предыдущим периодом. Пик активности пришелся на сентябрь, в этом месяце совершено на 70% больше покупок, чем в августе», – отметила директор Свердловского отделения «МегаФона» Инна Джур.

Чтобы зарегистрировать карту из дома, необходимо воспользоваться порталом госуслуг или сервисом «МегаФона». Приложение оператора распознает лицо клиента, верифицирует фото в паспорте и автоматически заполняет электронный договор.

Екатеринбург, Анна Темрук

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